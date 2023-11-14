475 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 475 جنيهًا، وبنسبة 22 % منذ بداية الصراع الفلسطيني مع جيش الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي.

أسعار الذهب تراجعت تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، للحصول على إشارات بشأن مصير أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2640 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1945 دولارًا.

كما أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3017 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2263 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1760 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 21120 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 45 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، ولامس مستوى 2650 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2645 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، وبنسبة، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1939 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1945 دولارًا.

كما ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ليلامس 50 جنيهًا، أدى لارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية، وسط تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بعدما لامست مستوى قرب 2000 دولار في بداية أكتوبر الماضي.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية، للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1 % في أكتوبر، من زيادة 0.4 % في سبتمبر.