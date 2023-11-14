رئيس الأقصر يتلقى 21 شكوى خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين.. صور

عقد اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اللقاء المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر بشكل دوري أسبوعيا، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة لتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

واستقبل رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء، حوالى 21 طلبات من شكاوى المواطنين، والتي منها ما يتعلق بطلبات مرافق عامه تراخيص بناء، وتصالح، ومحلات وتقنين على أراضي الدولة وعربات طعام متنقلة، وأكشاك وتأجير بايكات بالأسواق الحكومية، وغيرها.

وتم خلال اللقاء، بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكد الدكتور علي الشرابي، على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور التنفيذيين المعنيين، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

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