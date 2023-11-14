ما هي أسباب تجمد وتيبس عضلات الكتفين؟ وهذه طرق العلاج

يعاني الكثير من الناس من مشكلة صحية مزعجة وهي تجمد وتيبس عضلات الكتفين وهي مؤلمة وتعيق الكثير من روتين الحياة، وتعرف هذه الحالة بالكتف المتجمدة بالتهاب المحفظة اللاصق، وهي تشمل الشعور بالتيبس والألم في مفصل الكتف، تبدأ مؤشرات المرض والأعراض ببطء وتتفاقم بعد ذلك، وتتحسن الأعراض عادة بمرور الوقت، خلال فترة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات.

وتثبيت الكتف لفترة طويلة من احتمال الإصابة بحالة الكتف المتجمدة وقد يحدث ذلك بعد إجراء عملية جراحية أو الإصابة بكسر في الذراع، لذلك يحتاج بعض العلاج وممارسة بعض التمارين ويتضمن العلاج:

أحيانًا يصف الطبيب حقن المفصل بالكورتيكوستيرويدات وأدوية التخدير، وفي حالات نادرة يتطلب الأمر إجراء عملية جراحية بمنظار المفصل لتحرير الغشاء، بحيث يتحرك المفصل بحرية.

وليس من المعتاد أن تتكرر حالة الكتف المتجمدة في الكتف نفسها لكن قد يصاب بعض الأشخاص بهذه الحالة في الكتف الأخرى، ويحدث هذا عادة خلال خمس سنوات من الإصابة الأولى.

الأعراض:

غالبًا ما تظهر الإصابة بالكتف المتجمدة ببطء على ثلاث مراحل:

مرحلة التجمد وتسبب أي حركة للكتف ألمًا، وتصبح قدرة الكتف على الحركة محدودة وتستمر هذه المرحلة من شهرين إلى 9 أشهر.

المرحلة المتجمدة وربما يقل الألم خلال هذه المرحلة، إلا أن الكتف يزداد تيبسًا، ويصبح استخدامه أصعب وتستمر هذه المرحلة من 4 أشهر إلى 12 شهرًا.

مرحلة الانحلال وتبدأ قدرة الكتف على الحركة في التحسن وتستمر هذه المرحلة من 5 أشهر إلى 24 شهرًا.

ويتفاقم الألم لدى البعض ليلاً، ويؤثر على نومهم أحيانًا.

الأسباب:

يحاط مفصل الكتف بكبسولة من النسيج الضام. وتحدث الإصابة بالكتف المتجمدة عندما يزداد سُمك هذه الكبسولة وتضيقها حول مفصل الكتف، ما يقيد حركته.

لا يعرف سبب حدوث ذلك لبعض الأشخاص بوضوح ولكن من المرجح أن ذلك يحدث بعد إبقاء الكتف ثابتة لفترة طويلة، كما هو الحال بعد الجراحة أو كسر الذراع.

عوامل الخطر:

قد تزيد عوامل معينة من فرص الإصابة بالكتف المتجمدة العمر والجنس فقد يكون الأشخاص بعمر الأربعين أو أكبر، وخاصة النساء منهم، أكثر عرضة للإصابة بتجمد الكتف.

انعدام الحركة أو قلتها فالأشخاص الذين اضطروا إلى إبقاء الكتف ثابتة بعض الشيء أكثر عرضة للإصابة بالكتف المتجمدة وقد تنتج محدودية الحركة عن عدة عوامل، منها:

إصابة الكفة المدورة.

كسر الذراع.

السكتة الدماغية.

التعافي من الجراحة.

الأمراض الجهازية.

ويزداد احتمال الإصابة بالكتف المتجمدة لدى بعض المصابين بأمراض معينة وتشتمل الأمراض التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة على الآتي:

داء السكري

فرط نشاط الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية

المرض القلبي الوعائي

مرض باركنسون

الوقاية:

من أكثر أسباب الإصابة بالكتف المتجمدة شيوعًا هو عدم تحريك الكتف خلال فترة التعافي من إصابة الكتف أو كسر الذراع أو السكتة الدماغية، فإذا كنت قد تعرضت لإصابة تجعل من الصعب تحريك كتفك، فتحدث مع طبيبك عن التمارين التي يمكن أن تساعدك في الاحتفاظ بقدرتك على تحريك مفصل كتفك.

التشخيص:

خلال الفحص البدني، قد يطلب منك الطبيب تحريك الذراع بطرق معينة وذلك للتحقق من الألم وتقييم نطاق حركة الذراع (نطاق الحركة النشط) وقد يطلب منك الطبيب بعد ذلك أن ترخي عضلاتك بينما يحرك هو ذراعك (نطاق الحركة السلبي) وتؤثر الكتف المتجمدة في نطاق الحركة النشط والسلبي على حد سواء.

تشخيص الكتف المتجمدة:

يمكن التشخيص من خلال المؤشرات والأعراض فقط لكن يمكن أن تستبعد بعض الفحوص التصويرية، مثل الأشعة السينية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أي مشكلات أخرى.

العلاج:

استخدام الأدوية ويمكن أن تساعد مسكنات الألم، مثل الأسبرين والأيبوبروفين (Advil وMotrin IB وغيرهما)، على تخفيف الآلام والالتهابات المرتبطة بالكتف المتجمدة وفي بعض الحالات، قد يصف لك الطبيب مسكنات ألم ومضادات التهاب أقوى.

يمكن لاختصاصي العلاج الطبيعي أن يعلمك تمارين المدى الحركي التي تساعد الكتف على استعادة حركتها ومن الضروري الالتزام بممارسة هذه التمارين لاستعادة أكبر قدر ممكن من الحركة.

يتحسن مرض الكتف المتجمدة في معظم الحالات من دون علاج في فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا. وبالنسبة إلى الأعراض الحادة أو المستمرة، تشمل العلاجات الأخرى ما يلي:

حقن الستيرويد فقد يساعد حقن الكورتيكوستيرويدات في مفصل الكتف على تخفيف الألم وتحسين حركة الكتف، خاصة إذا تناولها المريض خلال فترة وجيزة من بدء ظهور أعراض الكتف المتجمدة.

حقن المفصل بماء معقم ويمكن أن يساعد حقن الماء المعقم داخل غشاء المفاصل في تمدد الأنسجة وتسهيل تحريك المفصل وفي بعض الأحيان، يحقن المفصل بماء معقم مع حقن الستيرويد.

المعالجة اليدوية للكتف ويتم هذا الإجراء العلاجي تحت تأثير مخدر عام، لذا لن تكون واعيًا ولن تشعر بالألم وبعد ذلك، يحرك الطبيب مفصل الكتف في اتجاهات مختلفة لمساعدتك على التخلص من شد الأنسجة.

الجراحة ونادرًا ما تحتاج حالات الكتف المتجمدة إلى جراحة ولكن إذا لم ينجح أي إجراء آخر في العلاج، يمكن التدخل جراحيًا لإزالة النسيج الندبي داخل مفصل الكتف وتتضمن هذه الجراحة عادة إجراء شقوق صغيرة لإدخال أدوات جراحية صغيرة مع توجيهها بكاميرا دقيقة داخل المفصل (تنظير المفصل).

نمط الحياة والعلاجات المنزلية واصل استخدام الكتف والذراع قدر الإمكان، بما يتناسب مع حدود الألم ونطاق الحركة ويمكن أن يساعدك وضع الكمادات الساخنة أو الباردة على الكتف في تخفيف الألم.

الطب البديل كالوخز بالإبر حيث يستخدم الوخز بالإبر إبرة مرنة ورفيعة كالشعرة تدخل في الجلد في أماكن محددة في الجسم وتبقى الإبر عادة في أماكنها لمدة تتراوح بين 15 و40 دقيقة ولا تدخل الإبر لمسافة بعيدة عمومًا ومعظم علاجات الوخز بالإبر غير مؤلم نسبيًا.

وتنبيه الأعصاب حيث تعمل وحدة التنبيه الكهربائي للأعصاب عبر الجلد على توصيل تيار كهربائي بسيط جدًا إلى النقاط الرئيسة في المسارات العصبية ولا يسبب التيار الذي يصل عبر الأقطاب الكهربائية الملصقة على الجلد حدوث أي ضرر أو الشعور بأي ألم، ولا تعرف على وجه التحديد طريقة عمل وحدة التنبيه الكهربائي للأعصاب عبر الجلد، وربما يؤدي استخدامها إلى إفراز جزيئات تخفف الشعور بالألم (الإندورفينات) أو إعاقة الألياف التي تحمل الألم.



-ما الذي يزيد من حدة الأعراض؟

اذا كان الشخص مصاب بداء السكري، اذا أجرى مؤخرًا أي عمليات جراحية أو اضطررت إلى تقييد حركة الكتف لفترات طويلة، تعرف أيضًا حالة الكتف المتجمدة بالتهاب المحفظة اللاصق، وهي تشمل الشعور بالتيبس والألم في مفصل الكتف.

عادة ما تبدأ مؤشرات المرض والأعراض ببطء وتتفاقم بعد ذلك، تتحسن الأعراض عادة بمرور الوقت، خلال فترة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات.

يزيد تثبيت الكتف لفترة طويلة من احتمال الإصابة بحالة الكتف المتجمدة وقد يحدث ذلك بعد إجراء عملية جراحية أو الإصابة بكسر في الذراع.