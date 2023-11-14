وكيل التعليم يتفقد المدارس بدمياط الجديدة

واصل "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة الشهيد محمود صلاح الزهيري للتعليم الاساسي وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي.

وتفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة.

وأكد "وكيل الوزارة" على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.