وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: التلاحم بين الرئيس والشعب نابع من الشفافية والمكاشفة.. ودفعنا ثمنًا باهظا للتجربة الإخوانية.. والأحداث الأخيرة ستفكك بالمجتمع الإسرائيلي

اللواء إبراهيم المصري:

أتمنى أن يسجل الشعب المصري رقما غير مسبوق في التصويت في الانتخابات الرئاسية -

أحداث غزة كشفت سلبية وضعف الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أوربا لم تتحمل اليهود وطردتهم ولو هتلر موجود الآن لأبادهم

منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وعلي جميع الفصائل الدخول تحت عباءتها

نحن لا نلوم علي حماس أبدا فهذا وطنهم والدم الفلسطيني ليس رخيصا

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قضية فلسطين لن تموت إطلاقا وكشفت بما لا يدع مجالا للشك سلبية وضعف المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأنها منظمات شكلية فقط وتخدم مصالح معينة حتي محكمة العدل الدولية ولذلك أعتقد أنه قريبا سيعاد تشكيل تلك المنظمات وكشفت القبح الإسرائيلي والانحياز الغربي لهم، وأكدت سابقا أن إسرائيل قدمت خدمة أنها خلقت أجيال تكن العداء والكره لإسرائيل، وإلى نص الحوار..

السياسة المصرية في أزمة غزة حكمة قوة هناك ثقة بين الشعب والقيادة ما تقييمك للموقف؟

هذا لأن الإخوان خرجت من المعادلة لو رئيس الجمهورية لم يفعل شئ سوي قضاؤه علي الإخوان هذا يكفي لأنني رأيت بنفسي مدي خطورة هؤلاء الناس علي البلد وهم اشد ضراوة من أي عدو خارجي وبمجرد خروج الإخوان من المشهد ظهر معدن الشعب المصري الأصيل

فالإخوان كانوا يمتلكون آلة إعلامية غير طبيعية تتحكم في كل شئ ديكتاتورية كلها ابتزا ز لكل الناس الآن كل الناس تحررت منه وظهرت مصر علي حقيقتها وأنا كنت في هذا المجال واعلم انه بالفعل مصر كانت مختطفة.

هنا كانت غزة هي المطية للإخوان المسلمين وليس خافيا علي احد أن حماس هي الجناح العسكري للإخوان المسلمين والإخوان بدأوا يزرعوا الإرهاب في سيناء من التسعينات عن طريق السلفية الجهادية والجماعة الإسلامية وصولا لداعش وظلت سيناء منعزلة مؤقتا إلي أن تولي الرئيس السيسي واستطاع أن يقضي علي الإرهاب وأعلن سيناء خالية من الإرهاب هو نفس المخطط الذي بدا من زمان

الرئيس عندما قال أن سيناء خط احمر لأنه يعلم انه وراء شعب داعم وجيش قوي استطاع أن يبنيه في فترة وجيزة ولولا ذلك لكانت لغة القرارات مختلفة مثل دول آخري حولنا ولذلك أنا دائما أقول الوعي ثم الوعي ثم الوعي

إذا ما يدور الآن من أحداث ليس هو المعلن وإنما هناك غرض آخر؟

القصة لها أبعاد خلفية فمثلا أمريكا قادمة بحاملتي طائرات وبارجة وبريطانينا من أجل حماس هناك هدف آخر أكثر شيء عجبني موقف الشعب المصري الواعي لهذا المخطط وأيد القيادة السياسية.

المخطط معلن ومعروف وهو زعزعة الآمن القومي المصري فمصر هي عامود الخيمة ومثلما قال الشاعر أنا إن قدر الإله مماتي لا تري الشرق يرفع الرأس بعدي انظر إلي افتعال مشاكل غير طبيعية بالسودان ماهو الهدف منه ماذا يشكل السودان من خطورة علي العالم ليبيا وتقسيمها أنت لديك حدود ملتهبة كل ما نقوم بعمل تنمية نجد ضربة هناك أجهزة مخابرتية تعمل علي بث الروح الانهزامية لدي الشعب المصري فمثلا الوحدة 1800 بالاستخبارات الإسرائيلية اوريم متخصصة في عمل فيديوهات مفبركة وتبث روح الفرقة والانهزامية والتوقيع بين العرب وبعضهم ولذلك لابد أن يكون لدينا وعي غير عادي فأيا ما كان نحن عرب ننتمي إلي امة واحدة ممكن يحدث خلافات في السياسية لكن هذا لا يعني ان يكون هناك وقيعة فقبل الاستعمار كانت الدول العربية اسمها بلاد الجزية العربية تم تقسيمها ثم بلاد الشام تم تقسيمها لا نريد ان يحدث هذا مع الدول وتتحول إلي دويلات فرق تسد هو مبدأ موجود.

عندما نعود للقضية الفلسطينية تجد أن الفلسطينيين يعلمون أنهم سوف يستشهدون ويموتون لأن هذه قضية وطن والتاريخ والتوثيق كله يثبت ذلك والعالم كله حتي عام 1907 يعلم ذلك أما بالنسبة لإسرائيل فهي كانت فكرة لدي تيودر هرتزل قامت عليها دولة من خلال وعد بلفور بتجميع اليهود في وطن قومي وتم طردهم من كل بلاد العالم لأنهم لم يطيقوا وجودهم بينهم لو هتلر موجود الآن كان قام بإبادتهم كل مواطن مقيم بإسرائيل لديه أكثر من جنسية وأكثر من جواز سفر ولذلك هم متناحرين مابين الأشكناز والسفارديم غير يهود الحبشة ويهود عرب لاتربطهم أي روابط قومية ومعظمهم لايتكلموا العبرية أجناس وطوائف جولد مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة كانت يهودية فلسطينية.

فكرة وجود إسرائيل في المنطقة تحقق هدفين في آنٍ واحد الأول هي الخلاص من اليهود نفسهم الهدف الثاني انه يجعل المنطقة غير مستقرة فبوجود إسرائيل لا يمكن أن يكون هناك استقرار ولذلك العالم كله فزع في أحداث 7اكتوبر ولم يحرك ساكنا للعدوان علي غزة وكان المواطن الفلسطيني مواطن درجة عاشرة.

منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني أمام العالم وعلي جميع الفصائل الفلسطينية الدخول تحت عباءتها ومعظم هذه الفصائل مخترقة من دول آخري وعلي رأسهم حماس وليس هذا الوقت المناسب لفتح هذا الملف.

تصرف حماس هناك آراء مختلفة حوله.. ما رأيك؟

القرآن قال: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) القصة أنه يفوت على الناس أن مطاريد ومجرمين أوربا كلها عندما تم نفيهم ذهبوا إلي أمريكا أبادوا الهنود الحمر المواطنين الأصليين هو يعتقد ان هذا يمكن تطبيقه في فلسطين هو لا يعلم جينات العرب نحن لا نلوم علي حماس أبدا فهذا وطنهم وإسرائيل لم تعمل سلام وكل فترة تنشئ مستوطنات ونحن كمصر طالبنا أكثر من مرة بوقف إنشاء المستوطنات ولم يستجيبوا أيضا المجازر والمذابح التي ترتكب في حق الفلسطينيين لذلك لا نستطيع أن نلوم حماس فالدم الفلسطيني ليس ارخص من الإسرائيلي أي دين وأي ملة يقول هذا

ما الدروس المستفادة من الأحداث الأخيرة؟

الخلاصة التي خرجنا بها من الأحداث الأخيرة ان قضية فلسطين لن تموت إطلاقا وكشفت بما لايدع مجال للشك سلبية وضعف المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وانها منظمات شكلية فقط وتخدم مصالح معينة حتي محكمة العدل الدولية ولذلك اعتقد انه قريبا سيعاد تشكيل تلك المنظمات وكشفت القبح الإسرائيلي والانحياز الغربي لهم ومثل ما قلت سابقا أن إسرائيل قدمت خدمة لا يمكن لأي بني ادم في الدنيا أن يقدمها أنها خلقت أجيال تكن العداء والكره لإسرائيل وماتم في 7اكتوبر ان صاحب القضية لن يموت ولن تضيع ارض وراءها مطالب حتي لو انا بشومة وأنت معك دبابة.

اليوم أنت أحييت القضية مرة أخري إسرائيل كانت تعمل تطبيع مع الدول العربية لكي تنسيك القضية.

اليهود مسيطرين علي اقتصاد العالم خاصة يهود إيران واصفهان يقوموا بالإنفاق علي الانتخابات الأمريكية وزير خارجية أمريكا أعلن انه يهودي وبالمناسبة هو لا يعلم ابوه وامه ولا يعلم سوي امه بالتبني والتي ذكرت له ماحدث مع اليهود في ألمانيا وبايدن قال انه صهيوني وهذا اشد ضراوة فماذا تترجي من هؤلاء.

هذه فرصة للعرب لكي يعيدوا حساباتهم فلديهم أسلحة غير طبيعية سواء بالتلويح بها أو شئ من هذا القبيل مثل سلاح التطبيع في حد ذاته.

ما تأثير الأحداث الأخيرة على المجتمع الإسرائيلي؟

الأحداث الأخيرة ستجعل المجتمع الإسرائيلي متفككا وستعمل ردود فعل في إسرائيل عنيفة بسبب الحكومات المتطرفة المتعاقبة التي تولت الأمر وهي التي أوصلتهم لهذا والصلف والتعنت والإجرام هؤلاء يقومون بالذبح والقتل ويشعرون بالسعادة ولا يشعرون بالندم.

ما رسالتك للشعب المصري؟

الرسالة التي أريد إيصالها للشعب المصري هي الوعي ثم الوعي التف حول قيادتك السياسية وان مصر تمر الآن بمرحلة فاصلة حتي نثبت للعالم إننا وحدة واحدة فعلي الرغم من كل المشاكل التي حاولوا تصديرها لنا سواء الاقتصادية او غيرها إلا أنهم لا يعرفوا طبيعة الشعب المصري الذي عند الأزمات يكون علي قلب رجل واحد رسالة للشباب عينك علي بلدك عينك علي مصر اوع حد يشككك التف حول قيادتك السياسية

التلاحم بين القيادة والشعب هل هو نابع من الشفافية والمكاشفة؟

فعلا هذا هو نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن لم نتعود علي ذلك ولذلك لقي مصداقية عير عادية لأنه يقول حقائق ليس لديه شئ يخفيه وهذا أسلوب جديد وهو احد الأسباب القوية وهو صادق واليوم العالم مفتوح لا تستطيع أن تخفي شئ وأنا أري كمية وعي من الشعب غير مسبوقة وأقولها بكل صراحة ليس هناك دولة عربية أو إقليمية ستأخذ دور مصر حتي لو ضعفت اقتصاديا

انتخابات الرئاسة.. هل أخذنا خطوات حقيقية نحو الديمقراطية؟

“نفسي الشعب يخرج عن بكرة ابيه ويعطي صوته لمن يشاء ويفاضل بين المرشحين والبرامج لان هذا الحشد سيظهر للعالم أن مصر تغيرت بالفعل وأخذنا خطوة حقيقية نحو الديمقراطية وطريق الألف ميل يبدأ بخطوة نريد في هذه الانتخابات ان يسجل الشعب المصري رقم حقيقي غير مسبوق في تاريخ الانتخابات البرلمانية والرئاسية اذهب وشارك وقل رأيك بكل صراحة”.

لماذا ستنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

سأنتخب الرئيس لو هناك أحد مؤهلاته الفكرية عشرة في المية من السيسي أنا معه علنًا لكن الرئيس فعلا راجل عنده حكمة عنده بعد نظر يسابق الليل بالنهار لخدمة الشعب قوة التركيز عنده غير طبيعية انظر عندما يراجع الوزراء والمحافظين أثناء عرض اي مشروع.

قيادة مصر ليست سهلة ودفعنا ثمنا باهظا للتجربة الإخوانية ومازلنا نئن منها اذا نظرنا لباقي المرشحين اجد انهم ناس جالسين في الفضاء

وما تقييمك لسياسة الرئيس الداخلية والخارجية؟

مصر حائط الصد وعامود الخيمة موقع مصر الاستراتيجي جعلها محل أطماع العالم، وانظر إلى الدول الشقيقة التي كانت تتآمر علي مصر تراجعت عن موقفها بسبب قوة النظام الحاكم والتفاف الشعب المصري حوله.

حدثنا عن فقه الأوليات والانتقادات التي توجه للرئيس؟

عندما تنظر إلى دولة مثل الصين والهند كان لديهم مجاعات ظلت عشرات السنين تحملوا ونهضوا كان لدى مجموعة من رجال الأعمال الألمان في زيارة لمجموعة من أصدقائي للاستثمار في مصر وكانوا باحد الفنادق وعندا مغادرتهم للمطار استغرقوا حوالي ثلاث ساعات انت اليوم من اي مكان لا تستغرق شئ كل هذا يوفر لك وهناك مشاريع استثمارية ضخمة لماذا هذه الروح الانهزامية نحن أقوياء

فيروس سي قضيت عليه في يوم وليلة لقاح كورنا الذي كان يباع في الدول المصنعة له في حين كان مجانا للشعب المصري حملة مية مليون صحة وحياة كريمة وهذا مشروع غير مسبوق لسنا نحقق الكمال لكن الجودة بالموجود وبسواعد مصرية في فترة وجيزة استلم البلد صفر وقام بالبناء بنيت جيش اقسم بالله لولا بناء الجيش ماكنت تستطيع ان تفعل اشياء كثرة مثل حقل ظهر ولا سيطرة علي المياه الإقليمية ولا حدودك ولن تستطيع ان تتكلم بنبرة قوية

هل نحن على الطريق الصحيح؟

أنا متفاءل لأقصى درجة حتى لو ضاقت لكن يقينا مصر لن تعود للوراء، وهناك تقدم غير عادي وأنا هنا أعيب على الإعلام الذي لا يوضح للرأي العام المشاريع الضخمة التي تمت، لابد أن نتلف حول قيادتنا السياسية، الفترة القادمة تحتاج إلى وعي غير عادي.

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