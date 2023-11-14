جامعة القناة تسعى للاحترافية في تسويق برامج الدراسات العليا لجذب الطلاب الوافدين

اجتمع الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث صباح اليوم الثلاثاء، بأعضاء لجنة تسويق برامج الدراسات العليا، من أجل وضع تصور مقترح لتسويق هذه البرامج والنظر في المعوقات التي تواجه عملية التسويق، مضيفا أن هذه اللجنة ستكون منوطة بوضع خطة لتسويق البرامج التعليمية المختلفة بمرحلة الدراسات العليا، وذلك بهدف جذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة القناة.

وأشار إلى أنهم يسعون جاهدين للانتقال إلى مرحلة الاحترافية، لتسويق برامجنا لجذب مزيد من طلاب الدراسات العليا وعلى رأسهم الطلاب الوافدين، مؤكدا أن جامعة القناة لديها القدرة والإمكانية على استيعاب ضعف الأعداد الموجودة بها الآن من طلاب الدراسات العليا وخاصة الطلاب الوافدين.

وقد أوضح نائب رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تسويق برامج الدراسات العليا، و كيفية تنمية تنافسيتها بين الجامعات الأخرى.