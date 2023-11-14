افتتاح بطولة إقليم الدلتا لألعاب القوى وكرة السلة لطلاب التربية الفكرية بإستاد جامعة المنوفية

أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة اليوم للمشاركة في إفتتاح بطولة إقليم الدلتا لألعاب القوى وكرة السلة لطلاب التربية الفكرية والدمج لمحافظات " المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - دمياط - الدقهلية - الشرقية " والتى تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمنوفية وذلك تحت رعاية محافظ المنوفية ووزير التربية والتعليم بالصالة المغطاة بإستاد جامعة المنوفية، بحضور محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، و طارق سعد وكيل المديرية.

بدأت فعاليات البطولة بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية لفريق العزف بمدرسة النور للمكفوفين وأداء طلاب مدرسة الأمل بشبين الكوم ، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض طابور رياضى للفرق المشاركة في البطولة ، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية إلى أن البطولة الإقليمية تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وتهدف إلى اكتشاف وتنمية المهارات لدى الطلاب وسيتم تصعيد الفرق ذات المراكز الأولى للمنافسة على مستوى الجمهورية ، مؤكداً على أنه سيتم المتابعة الدورية لفعاليات البطولة والمنافسة بين طلاب المدارس حتى الوصول لنهاية البطولة.

وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للبطولة وللمتفوقين خاصة ذوى الهمم فى مختلف المجالات والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد علي حقوقهم مما يساهم في دمجهم في كافة القطاعات والفعاليات داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، متمنياً المزيد من التفوق والتقدم لإعلاء شأن المحافظة ورايتها محلياً وعالمياً.

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