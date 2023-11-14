جرها بـ"ونش".. حبس عاطل سنة بتهمة سرقة السيارات في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء محاكمة عامل سنة مع الشغل بتهمة سرقة سيارة مواطن باستخدام ونش بسبب خلافات بينهما بسبب الميراث .

ونجحت قوة أمنية في ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القليوبية)؛ لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب "السحب" باستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث.

وأدلى العامل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن أن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلده بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفته، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة