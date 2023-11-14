المواصفات والجودة: تطبيق مفهوم الحد من المخاطر يساعد على الاستعداد المسبق للأزمات والكوارث

قالت هبة حماد، مدير عام المواصفات والجودة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة تعمل على توعية العاملين بمختلف القطاعات بأهمية إدارة المخاطر حتى لا ننتظر وقوع الأزمات.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي انعقدت اليوم الثلاثاء، كأول منصة حيوية للحوار تجمع بين أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف القطاعات، تحت شعار "تمكين التغيير الفعال"، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للشركات الخاصة وقادة الفكر المؤثرين، بهدف رفع مستوى الوعي بمفهوم الحد من المخاطر في مصر، من خلال طرح مجموعة من أهم الملفات ذات الاتصال المباشر بالقطاعات الصناعية المختلفة، والتعريف بأهم خطط الحكومة في تعزيز وترسيخ مبدأ الحد من المخاطر، وكيفية تحقيق المنفعة المتبادلة بين الحكومة والشركات والمجتمع في هذا المجال.

وأضافت "حماد"، أن ظاهرة تغير المناخ تترك تأثيرًا سلبيًا على الصحة العامة بما يتطلب ضرورة تكثيف العمل للحد من مخاطره، مشيرة إلى الجهود المبذولة في ملف التخلص الآمن من المخلفات تماشيًا مع التوجهات العالمية لتطبيق مفهوم "الاقتصاد الدوار".

وأشارت إلى أن انعقاد قمة مصر الأولى للحد من المخاطر يبرز مدى اهتمام الدولة وتحركاتها لتقليل تداعيات الأزمات على مختلف القطاعات، مضيفة أنه تم اعتماد مواصفة قياسية مصرية تتماشى مع نظيرتها العالمية بما يساهم في تعزيز الحد من المخاطر بجانب المشاركة في وضع المواصفات الدولية ونقل الرؤية الوطنية حيالها، خاصة مع اختلاف التحديات في الشرق الأوسط عن نظيرتها في أوروبا لاختلاف الثقافات ومتطلبات المجتمعات.