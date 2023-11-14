ضبط عامل ونجله لسرقتهما 119 ودية نخيل بالواحات البحرية

تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط (عامل ووالده- مقيمان بقسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة) لاتهامهما بإرتكاب واقعة سرقة 119 ودية نخيل وكذا إتلاف 10 ودية نخيل آخرين من داخل مزرعة بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

وكانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة الواحات البحرية مفادها قيام شخصين بارتكاب واقعة سرقة لوديات النخيل، وبالفحص وعمل التحريات تبين صحة ما ورد من تحريات؛ إذ تبين قيام عامل ونجله بسرقة ودية نخيل وإتلاف ١٠ ودية نخيل آخرين.

وبعمل الاكمنة اللازمة تم القبض عليهما ووبحوزتهما (22 ودية نخيل من متحصلات واقعة السرقة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقيامهما بالتصرف بالبيع فـى باقى المسروقات لدى المترددين عليهما بمنطقة السوق دون معرفة بهم، وأرشدا عن (مبلغ مالى "من حصيلة بيع المسروقات").

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.