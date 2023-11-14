وزيرة البيئة تطالب بتدريس مفاهيم الحد من المخاطر بالجامعات لتحسين التعامل مع الأزمات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مفهوم الحد من المخاطر في تقليل التداعيات والآثار السلبية لمختلف الأزمات والكوارث.

وجاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتي انعقدت اليوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر، كأول منصة حيوية للحوار تجمع بين أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف القطاعات، تحت شعار "تمكين التغيير الفعال"، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للشركات الخاصة وقادة الفكر المؤثرين، بهدف رفع مستوى الوعي بمفهوم الحد من المخاطر في مصر، من خلال طرح مجموعة من أهم الملفات ذات الاتصال المباشر بالقطاعات الصناعية المختلفة، والتعريف بأهم خطط الحكومة في تعزيز وترسيخ مبدأ الحد من المخاطر، وكيفية تحقيق المنفعة المتبادلة بين الحكومة والشركات والمجتمع في هذا المجال.

وأضافت وزيرة البيئة، أن ظاهرة تغير المناخ أصبحت مسؤولة عن العديد من الأزمات والكوارث حول العالم، مثل: أزمات ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق وغيرها، بما يتطلب ضرورة تطبيق مفهوم الحد من المخاطر، برصد البيانات وتحديد المسؤوليات مع مراقبة ومتابعة استراتيجيات التنفيذ، في إطار خطة تستهدف تقليل آثار تغير المناخ مستقبلًا.

وتابعت: "منظمة الصحة العالمية ذكرت أن هناك وفيات بحوالي ٢٥٠ ألف شخص سنويًا بسبب الظروف المناخية الجامحة التي تسبب خسائر اقتصادية بقيمة ٣١٣ مليار سنويًا، في ظل عدم وجود استعدادات للحد من مخاطر تغير المناخ".

وذكرت الوزيرة، أن قمة المناخ"cop27" التي استضافتها مصر العام الماضي تضمنت توصية بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وذلك لأول مرة منذ بدء المحادثات في ذلك الإطار في عام 1993، مشيرة إلى أهمية العمل على التخلص الآمن من المخلفات الطبية والإلكترونية، وضبط أوجه التعامل مع النظم البحرية، لإحداث التوزان البيئي وخفض مخاطر التلوث والحد من مخاطره بريًا وبحريًا.

كما طالبت وزيرة البيئة بضرورة تدريس مفاهيم الحد من المخاطر بالجامعات بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة.