"السكة الحديد": تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة/ أسوان

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناء على تعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتم تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة/ أسوان اعتبارا من يوم 17/11/2023 بعربات VIPوبنفس جدوله الحالي .

وجدير بالذكر أن الهيئة تقوم بعمل إعادة تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولي والثانية المكيفة الإسباني للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.