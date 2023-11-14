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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"السكة الحديد": تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة/ أسوان

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد أنه فى إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناء على تعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتم تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة/ أسوان اعتبارا من يوم 17/11/2023  بعربات VIPوبنفس جدوله الحالي .

وجدير بالذكر أن الهيئة تقوم بعمل إعادة تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولي والثانية المكيفة الإسباني  للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، والهيئة لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

هيئة السكة الحديد الوحدات المتحركة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مص القاهرة أسوان VIP