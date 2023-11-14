"نصبا عليه وحاولا قتله".. حبس عاطلين صدما شخصا بالمقطم

بدأت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة شخص بجروح بالغه اثر اصطدامه بسيارة، حيث تبين أنها أثناء ملاحقته شخصين نصبت عليه قاما بصدمه بسيارتهم وفرو هاربين.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم النصب، والشروع في قتل شخص، وطلبت التحرى حول نشاطهم الإجرامي، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبه بمحل المجنى عليه ومحيط الحادث.

كما أمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى لإعداد تقرير عما لحق به من إصابات .

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات ما ورد لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك سوبر ماركت مقيم بدائرة القسم مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولــة به لاذت بالفرار وذلك حال سيره بدائرة القسم. بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما سائق، عاطل لهما معلومات جنائية. وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالي على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بغافلته محاولًا الهروب دون دفع المبلغ المالي إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.