بسبب المخدرات.. شاب يشرع في قتل والده بالفيوم

شهدت قرية هوارة عدلان التابعة لدائرة قسم أول الفيوم قبل قليل حادثًا مأساويًا إثر قيام شاب بالشروع فى قتل والده، حيث رفض إعطاءه أموالا لشراء المخدرات.

وتمكن ضباط مباحث مركز الفيوم من القبض على المتهم وجار تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم مدير بلاغا من مأمور مركز شرطة الفيوم بتلقيه بلاغا من أهالى قرية هوارة عدلان التابعة لدائرة المركز بقيام شاب بمحاولة الشروع فى قتل والده .

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من المعاينة، إصابة شخص يدعي محمد عبد الحميد 60 عاما، مصاب بجرح قطعي في البطن

وتوصلت التحريات الأولية وأقوال شهود الواقعة أن مرتكب الواقعة نجل المصاب و يدعى أحمد محمد مقيم بقرية هوارة عدلان ومعروف عنه تعاطى المخدرات، حيث قام بطلب مبلغ مالي من والده لشراء مخدرات وحين رفض والده إعطاءه الأموال، واحدا الخلاف بينهم قام الابن بطعن والده بآلة حادة " قطر " في بطنها نقلل علي إثرها الي مستشفي التامين الصحي .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي تتول التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.