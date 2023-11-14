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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

محافظ الفيوم ومدير
محافظ الفيوم ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية ل
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج لعام 1445 هجرية – 2024 ميلادية، والتى نظمتها مديرية أمن الفيوم، بنادي قارون الرياضي، تحت إشراف وزارة الداخلية.

وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عمرو رضا مساعد مدير أمن الفيوم للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمود عبدالتواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، نائب رئيس قضايا الدولة، والعقيد محمد إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الفيوم، والشيخ محمود حسانين مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ علاء محمود عبدالوهاب مدير عام شئون الإدارات بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وحشد من المتقدمين لحج القرعة وذويهم.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك أجريت وقائع القرعة العلنية عن طريق الحاسب الآلي، لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين.

وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام عدد 811 مواطنًا ومواطنة على مستوى المحافظة، فاز من بينهم عدد 214 شخصًا لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة، منهم عدد 6 كبار السن، وعدد 208 "للأقسام والمراكز".

وجاءت حصص الأقسام والمراكز بمختلف أنحاء المحافظة، موزعة على النحو التالي: عدد 57 لقسمي أول وثان الفيوم، وعدد 26 لمركز الفيوم والفيوم الجديدة، وعدد 35 فرصة لمركز إطسا، وعدد 20 لمركز طامية، وعدد 36 لمركزي سنورس وسنهور القبلية، وعدد 20  لمركز أبشواي، وعدد 14 لمركزي يوسف الصديق والشواشنة، بالإضافة إلى اختيار عدد 107 فرصة للاحتياطى، في حالة تخلف أي حاج من الأساسيين بالقرعة.

وعقب إجراء القرعة العلنية، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج لعام 1445هجرية، 2024 ميلادية، مطالباً إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة وللفيوم بوجه خاص، والدعاء للغالية مصر بأن يحفظها الله قيادةً وشعبًا من كل مكروهٍ وسوء.

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