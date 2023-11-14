بالصور.. "حملة السيسي" تنشر أبرز فعاليات الأحزاب الداعمة للمرشح الرئاسي

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن هناك نشاطا متنوعا وفعّالا للأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في عدد من محافظات الجمهورية.
واستعرضت الحملة، أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ليوم الاثنين ١٣ نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء استمرار الحملة في إبراز مؤتمرات الدعم والتأييد لكل الجهات والكيانات الداعمة للمرشح.
حزب مستقبل وطن
- تنظيم أمانة الحزب بمحافظة البحيرة المؤتمر الأول لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة بمشاركة آلاف المواطنين.
- تنظيم أمانة الحزب بمحافظة السويس مؤتمراً حاشداً لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمشاركة متنوعة من كافة الطوائف والأحزاب والمؤسسات الدينية والجامعات والجمعيات الأهلية والنقابات والشركات.
- عقدت أمانة قطاع الأعمال اجتماعاً تنظيميًا لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية اجتماعاً مع أمناء المشروعات بالمحافظات لدعم الرئيس السيسي.
حزب الإصلاح والنهضة
- إطلاق حملة "مصر تختار الرئيس" التي للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية مركز دمنهور محافظة البحيرة.
- تنظيم انفو ديسك ضمن حملة "مصر تختار الرئيس" لدعم السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمنطقة الابعادية بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة.
الاتحاد العام لشباب العمال
نظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.