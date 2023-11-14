وكيل تعليم الأقصر يتابع سير العملية التعليمية بالمدارس.. صور

عقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عدد من الاجتماعات المتتالية، مع قيادات التعليم بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية، من بينها اجتماع مع مجلس رواد المحافظة، وآخر مع مديري المدارس الجدد، وثالث مع مديري مدارس التعليم الثانوي بالمحافظة، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

اجتماع مع مجلس رواد المحافظة

واجتمع وكيل تعليم الأقصر، اليوم الثلاثاء، مع مجلس رواد المحافظة، دعا خلاله إلى تغيير مفهوم الأخصائي الاجتماعي عند البعض، وتصحيح هذه الصورة المغلوطة عند السواد الأعظم من الناس، فالأخصائي الاجتماعي ليس ضيف شرف، وإنما له دور بارز في العملية التعليمية داخل المدرسة، مؤكداً أن هناك نماذج يحتذى بها من الأخصائيين في مدارس المحافظة، مشدداً على ضرورة متابعة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وتوضيحها بشكل كامل للأخصائي، ليعرف كلٌ ما له وما عليه، إذ أنها اللائحة المنظمة للعلاقة بين الطالب والمعلم، وحث على وضع خطة واضحة للريادة، ليكون الرائد على دراية كاملة، ويملك رؤية واضحة، للمهام المنوط به القيام بها، والدور الذي سيؤديه، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة المتابعة والتقويم.

اجتماع مع مديري المدارس الجدد

كما اجتمع الدكتور صبري خالد، بالمديرين الجدد من خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية، لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، قائلاً "لتكون مديراً ناجحاً لابد أن تقف على أرض صلبة، ولن تكون على أرض صلبة مالم تكن مُلِمَّاً بالقوانين واللوائح المنظمة للشئون التعليمية، القرارات الوزارية، الكتب الدورية، ونشرات المديرية، ولا أقول بحفظها؛ إنما أدعو لاستيعابها مع الاحتف بها وجمعها في ملف واحد يكون مرجعاً لك وقت الحاجة إليه، وكذلك لابد من وضع خطة يومية لإدارة المدرسة بشكل صحيح، وعدم ترك الأمور تسري على علتها، بل لابد من خطوات مدروسة".

كما أوصى وكيل تعليم الأقصر المديرين الجدد بمتابعة العملية التعليمية داخل المدرسة بشكل هادئ ومستمر، والوقوف على مسافة واحدة من جميع للعاملين بالمدرسة، وعدم تمييز معلم على غيره، وكذلك التوازن في المعاملة، والتحلي بالحزم والرفق معاً، حين يستدعي الأمر أياً منهما"، مشيراً إلى أنه تم استضافة المديرين ببعض مدارس المحافظة لمدة أسبوع لمعايشة المناخ المدرسي، ومطالعة نماذج من طرق الإدارة المدرسية، وذلك قبل توزيعهم على المدارس.

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي

وفي نفس السياق، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً موسعاً مع مديري مدارس التعليم الثانوي، ورؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية، حيث تقدم في بداية اللقاء برسالة شكر لمديري المدارس على أداءتهم خلال العام الدراسي المنصرم، وحثهم على المضي قدماً في نفس للمستوى بلا تكاسل أو تراخ.

وأكد خالد خلال الاجتماع، على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتي تضمن تحقيق حالة الانضباط داخل المدرسة بشكل حيوي دون تعريض الطالب لأي عقاب بدني، مشيراً إلى ضرورة تحفيز الطلاب على الحضور وبخاصة طلاب الصف الثالث الثانوي، وعرض للعديد من آليات التحفيز المقترحة والتي تنفذها كل مدرسة وفق ما يناسبها، بما لا يخالف اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

كما أصدر خالد توجيهاته بتنفيذ مجموعات الدعم في مدارس التعليم الثانوي، وبحث سبل تنشيطها، حرصاً على توفير النفقات لأولياء الأمور، ومناهضةً للدروس الخصوصية من جهة أخرى، والتي تستزف وقت وجهد الطالب، وتمثل عبئاً مادياً ثقيلاً على ولي الأمر.

وفي ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش لبحث سبل تحفيز الطلاب للحضور وكان من بينها الاستعانة بنظام المحاضرات للصف بشكل شامل، وكذلك تنسيق أنشطة رياضية مثل "الدوري المدرسي"، كما وعد وكيل تعليم الأقصر بـ "كأس التميز" للمدير الأكثر فعالية في مدرسته، وتحديداً المدير الأقدر على تحفيز الطلاب للحضور إلى المدرسة، وذلك تحفيزاً لمديري مدارس التعليم الثانوي.

حضر الاجتماعات الثلاث، كلاً من صفوت جارح عبد العظيم وكيل المديرية، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وأمير عبد الرسول موجه عام التربية الاجتماعية، وعلاء أبو الحسن مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وإيمان عبد العال الحداد مدير عام التعليم العام، وعلي خليفة رئيس قسم التعليم الثانوي بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية.

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (4)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (3)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (2)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (1)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (12)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (11)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (10)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (9)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (8)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (7)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (6)

اجتماع مع مديري مدارس التعليم الثانوي (5)

اجتماع مع مديري المدارس الجدد (1)

اجتماع مع مديري المدارس الجدد (8)

اجتماع مع مديري المدارس الجدد (7)

اجتماع مع مديري المدارس الجدد (6)

اجتماع مع مديري المدارس الجدد (5)

اجتماع مع مديري المدارس الجدد (4)

اجتماع مع مديري المدارس الجدد (3)

اجتماع مع مديري المدارس الجدد (2)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (2)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (1)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (10)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (9)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (8)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (7)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (6)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (5)

اجتماع مجلس رواد المحافظة (4)