روسيا: الاتحاد الأوروبي يصعد الصراع في أوكرانيا بإرساله بعثة إلى كييف

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بتصعيد الصراع في أوكرانيا بإرسال بعثة إلى كييف لبحث موضوع المساعدات العسكرية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين - في تصريح تعليقا على تقارير تفيد بأن بعثة الاتحاد الأوروبي هذه ستتوجه إلى كييف في ديسمبر المقبل - "إن قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال بعثة إلى كييف لبحث موضوع المساعدة العسكرية لأوكرانيا هو خطوة غير مسؤولة، التي ستؤدي لتصعيد التوتر العالمي".

وأضاف جالوزين: "أستطيع أن أصف هذا بأنه مثال آخر على السياسة غير المسؤولة للاتحاد الأوروبي، الذي يتعاطف للأسف مع النظام النازي في كييف ويزوده بالسلاح".

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "أن هذا الأمر لا يحقق أي أهداف سوى إطالة أمد معاناة هذا النظام بشكل لا معنى له على الإطلاق وإطالة أمد الصراع، ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في أوروبا الشرقية والعالم".