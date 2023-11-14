ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39733 طن تشمل : 6720 طن يوريا و 4213 طن رمل و 19200 طن ملح و 3800 طن مولاس و 5800 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60080 طن تشمل : 9696 طن خردة و 7455 طن حديد و 9500 طن سكر و 2257 طن عدس و 1316 طن بذرة كتان و 2900 طن فول صويا و 1385 طن خشب زان و 8323 طن قمح و 10000 طن ذرة و 4486 طن فول و 2762 طن ابلاكاش.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 614 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 307 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4514 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78281 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 405273 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2465 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6027 شاحنة.

وشارك اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بعنوان دور الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في خدمة المجتمع البحرى لتحقيق رؤية مصر 2030.

وجاء ذلك بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، واللواء بحرى نهاد شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.