وزير الجيوش الفرنسي يبدأ جولة إلى الشرق الأوسط لبحث تطورات الوضع في غزة

يبدأ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الثلاثاء، جولة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل مصر وعددا من دول الخليج وإسرائيل، لبحث تطورات الوضع في غزة، في ظل استمرار الصراع الدائر بالقطاع.

وكتب ليكورنو - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - أن هذه الجولة تم الإعداد لها بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن أهم أهدافها مناقشة مسألة "الأمن الإقليمي" وذلك في إطار الاتصالات والمشاورات المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الجولة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الجولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المنطقة، حيث أجرى ماكرون مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم التقى برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ثم توجه إلى الأردن وإلى مصر للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي.