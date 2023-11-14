انطلاق الكونجرس العالمي للإعلام في دورته الثانية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

انطلقت فعاليات مؤتمر الكونجرس العالمي للإعلام في دورته الثانية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت شعار "صياغة مستقبل قطاع الإعلام" من أجل النهوض بمستقبل قطاع الإعلام والصحافة ويستمر حتى الخميس المقبل، تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام) الكونجرس العالمي للإعلام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، وشارك بالكونجرس العالمي للإعلام نحو 13 ألفا و556 زائرا بالاضافة إلى نحو 5 آلاف و541 وفدا من ممثلي 141 دولة، كما يشارك نحو 200 رئيس تنفيذي و170 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين لتعزيز دور قطاع الإعلام في نشر مفاهيم التعايش والسلام في ربوع العالم.

وتماشيًا مع تركيز اليوم الأول على الإعلام البيئي بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر (COP28) تناقش جلسة مخصصة مع المؤثرين الشباب إنشاء المحتوى لمواجهة تحديات المناخ وسيكون هناك أيضًا نقاش إعلامي دولي حول توعية الجماهير حول التغير المناخي، كما تناقش جلسة أخرى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسات الفكر والرأي في العمل المناخي، وخلال المؤتمر، ينتظر أن تكون الشيخة شما بنت سلطان بنت خليفة ال نهيان ضمن أولى أبرز المتحدثين ولورا نيكس وكارولين فرج ووانج ييبياو.

ويسلط المؤتمر الضوء على 6 موضوعات رئيسية تتمحور حول الاستدامة والابتكار وأحدث التقنيات المستخدمة في المجال الإعلامي، ومستجدات الإعلام الرياضي، ودور الشباب والتعليم في القطاع ومستقبل الإعلام بوجه عام، كما وتركز جلسات المؤتمر على الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي في نقل وتغطية الفعاليات الرياضية العالمية.

وفي دورته الثانية، يضم مؤتمر الإعلام العالمي معرضًا لعرض أحدث العلامات التجارية المحلية والدولية الرائدة لاحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في قطاع الإعلام، كما سيضم مؤتمرا يناقش فيه القادة والباحثون والإعلاميون البارزون من مختلف دول العالم موضوعات وقضايا محورية لإحداث فارق في عالم الإعلام.

ويتيح الكونجرس العالمي للإعلام 2023 الفرصة لتعزيز التعاون وعقد الشراكات الإعلامية، ويشكل منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتيح الفرصة للمؤسسات الإعلامية حول العالم للتعرف على واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم وصياغة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزًا رئيسيًا للتنمية المستدامة في المجتمعات.

يذكر أن النسخة الأولى للكونجرس العالمي للإعلام نجحت العام الماضي في استقطاب أكثر من 200 رئيس تنفيذي، وما يزيد عن 1200 من رواد قطاع الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين يمثلون 6 قارات في العالم، وشهدت انعقاد 71 جلسة فكرية ريادية بمشاركة 173 متحدثًا عالميًا بارزًا وحضور 5 آلاف و541 ممثلًا إعلاميًا.

