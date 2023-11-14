محافظ الأقصر يستقبل اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات دير مارجرجس.. صور

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والقمص توماس الرزيقي المشرف العام على دير مارجرجس بأرمنت الرزيقات، ورجل الأعمال ممدوح فيليب، وذلك بحضور هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر.

وقدم رجال الدين المسيحي، الشكر لمحافظ الأقصر وقيادات المحافظة لما يقومون به من مجهود فى خروج احتفالات دير مار جرجس بهذا الشكل المنظم، كما عبروا عن امتنانهم وعميق شكرهم على حسن الاستقبال، متمنين أن يسود جو المحبة والإخاء مصرنا العزيزة.

ورحب محافظ الأقصر، بوفد الدير معربا عن تقديره لهم، ومؤكدا على قوة ومتانة النسيج الوطني المصري واعتزازه بالروابط المتينة والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري.

الاحتفالات تدخل يومها الرابع

وفي سياق متصل، يشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، لليوم الرابع على التوالي، استمرار الاحتفالات بذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، والتي تنتهي في 16 نوفمبر الجاري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وذلك بحضور الآلاف من الزوار المحبين والمريدين، ويترأس الاحتفال أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

وتستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر المقبل، والذي يوافق عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، ويشارك في الاحتفالات الآلاف من الأقباط والمسلمين من جميع المحافظات.

وخلال فترة الاحتفالات يفترش بعض البائعين من الأقباط والمسلمين، لبيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة، كما اعتاد بعض الأشخاص التواجد في هذه المناسبة لدق الصلبان، ورسوم الوشم لصور الصليب والشهيد مارجرجس على أكتاف وأيدي المصلين.

ووضعت مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء خالد عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وبقيادة اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة ضمن الاستعدادات النهائية والترتيبات الأمنية المتكاملة لتأمين أكبر أحتفال قبطي بدير مارجرجس بجبل الرزيقات بمحافظة الأقصر.

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