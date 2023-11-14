زياد السيسي يحتل المركز الثالث في التصنيف الأولمبي لسلاح السيف

احتل زياد السيسي لاعب المنتخب المصري لسلاح السيف رجال، المركز الثالث في التصنيف الأولمبي الجديد الصادر بعد انتهاء كأس العالم لسلاح السيف الذي أقيم بالجزائر الأسبوع الماضي.

وحقق السيسي مشوار مميز في بداية الموسم الحالي حيث أحرز المركز العاشر بكأس العالم بالجزائر مما أضاف له 8 نقاط في التصنيف العالمي والأولمبي، ليحتل المركز الرابع عالميًا والمركز الثالث في التصنيف الأولمبي.

وشهد التصنيف الأولمبي لسلاح السيف تواجد عدد من لاعبي مصر في مراكز متقدمة وهم: أدهم معتز ومحمد عامر ومدحت معتز.

كما احتل المنتخب الوطني لسلاح السيف رجال المركز الثامن في التصنيف الأولمبي الحالي للفرق برصيد 149 نقطة، والمركز التاسع عالميًا برصيد 199 نقطة.

ومن المقرر أن يشارك منتخبنا الوطني في المحطة القادمة ببطولة الجائزة الكبرى، والتي تستضيفها مدينة أورليانز الفرنسية في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر القادم.