بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

أصيب 14 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق (المحمودية - أبو هواش) بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى المحمودية العام لتقلي العلاج اللازم.

تلقى مأمور مركز شرطة المحمودية، بلاغًا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين بطريق أبو هواش وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى تمانية، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "ر.ا، 35 عامًا، هـ.ا، 15 عامًا، ف.ع، 17 عامًا، ن.م، 17 عامًا، ا.ج، 31 عامًا، س.ع، 18 عامًا، م.و، 52 عامًا، هـ.ر، 15 عامًا، ا.ن، 16 عامًا، ا.م، 27 عامًا، ر.م، 16 عامًا، ح.ر، 24 عامًا، ع.ر، 37 عامًا، م.م، 17 عامًا"، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا لمباشرة النيابة العامة التحقيقات.