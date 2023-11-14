اللجنة البارالمبية المصرية تدعم السعودية لاستضافة أول بطولة عربية للسباحة

حرص الدكتور أحمد الإبراهيمي رئيس الوفد السعودي للجنة البارالمبية على تكريم الإعلامى إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى لرياضة ذوي الإعاقة على هامش مشاركة الوفد السعودي في بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية.

وجاء تكريم رئيس الوفد السعودي للكابتن إيهاب حسنين لدوره البارز والمميز لرياضات أصحاب الههم وعمله بقوة واجتهاد لتذليل كافة العقبات التى واجهت الوفود التي شاركت بالبطولة ومنهم الوفد السعودي .

وكشف الإعلامي إيهاب حسنين، أنه ناقش مع رئيس الوفد السعودي إمكانية تنظيم بطولة عربية للأندية بالمملكة العربية السعودية بعد التنسيق مع أحمد المقيرن رئيس الاتحاد السعودي للسباحة البارالمبية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والبارالمبية السعودية لتكون أول نشاط عربى للسباحة السعودية.

ومن جانبه رحب الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بفكرة استضافة السعودية لأول بطولة للسباحة خلال المرحلة المقبلة وتعهد حسام الدين مصطفى بالعمل الجاد على نجاح البطولة بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مصر لا تبخل على الأشقاء العرب بتقديم كل سبل التعاون في كافة المجالات ومنها الرياضة بكل تأكيد.

جدير بالذكر أن الإعلامي إيهاب حسنين يملك العديد من المناصب القيادية والهامة ويشغل حاليا عضوية اللجنة البارالمبية ورئيساً للاتحاد الافريقي للكرة الطائرة البارالمبية ورئيساً للاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة وعضواً بالاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبية

من جانب آخر استضافة العاصمة الإدارية بطولة مصر الدولية للسباحة البارالمبية في الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري، وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشهدت مشاركة 16 دولة وهم:المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وتركيا والبوسنة وهولندا وجنوب افريقيا وكازاخستان وموراكو وأسبانيا والهند وفنلندا واستونيا وفرنسا وكيرجستان بجانب مصر الدولة المضيفة.

وحقق منتخب مصر بالبطولة نتائج إيجابية ونجحت السباحة ورد شان محمد في حصد ثلاثة ميداليات بواقع فضة في مسافة ١٠٠ متر فراشة وبرونز في ٤٠٠ متر حرة وبرونزية في سباق 100 متر ظهر للسيدات .

وفازت أية الله أيمن بالميدالية الذهبية في سباق ٤٠٠ متر حرة وحصلت ملك عبدالشافي على الميدالية البرونزية فى ٥٠ متر ظهر وفاز أحمد حشاد بالميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ صدر .

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للسباحة البارالمبية من شريف حبيب مديراً فنياً وعمرو ابو الدهب مدرباً عاما ووليد عبد القادر مدرباً وإدارياً أيضا.