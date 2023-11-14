"وزير الإنتاج الحربي": نحرص على تحقيق شراكة استراتيجية مع بيلاروسي لتعود بالنفع على الجانبين

ناقش المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع أليكسي بوجدانوف وزير التجارة ومكافحة الاحتكار بدولة بيلاروسيا، موضوعات التعاون المشترك القائمة بين الجانبين، كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون المستقبلية المقترحة.

وجاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضورسيرجي تيرينتيف سفير بيلاروسيا بمصر.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة من ناحية، وكذا بالاستفادة من الإمكانيات الصناعية والبشرية والتكنولوجية المتميزة المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي من ناحية أخرى، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

من جانبه، أكد وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وفنية وتصنيعية وخبرات بشرية، والتي عززت نجاح التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والعديد من الشركات البيلاروسية.

كما أعرب عن حرص الشركات البيلاروسية على مواصلة التعاون المثمر مع شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون، مضيفاً أن اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل تكنولوجيا التصنيع والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، لافتاً إلى أن زيارته لجمهورية مصر العربية تشهد المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التجارة (المصرية – البيلاروسية) المشتركة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين لا يتناسب مع إمكانياتهما المتميزة، متعهداً بالعمل على زيادة حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

وقال محمد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي؛ إن الوزارة خلال الفترة المقبلة تهتم بتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بتصنيع عدد كبير من المنتجات التى تستخدم كمدخلات لصناعات مهمة، حيث إن هناك فرصاً واعدة لإقامة مشروعات مشتركة لتصنيع هذه المنتجات فى مصر.