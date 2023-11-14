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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غارة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى المعمداني بغزة

مستشفى المعمداني
مستشفى المعمداني
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أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، باستهداف غارة إسرائيلية ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى المعمداني بغزة.

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون فلسطينيون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

مستشفى المعمداني غزة القاهرة الاخبارية طائرات الاحتلال