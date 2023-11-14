الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال في محافظة الخليل، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات خاصة لفضائية “القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل عمليات التنسيق على المستوى الصحي والإنساني، موضحًا: “رصدنا استهداف مايزيد على 160 مؤسسة صحية خلال الفترة الماضية”.

وأضاف، أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه هجمات شرسة وإصابة عدد من الطواقم الطبية والجرحى في مجمع الشفاء الطبي برصاص قناصة الاحتلال.

كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستشفيات من العدوان الإسرائيلي الممنهج عليها.

وأكد أن مطالب الاحتلال بإخلاء المستشفيات غير منطقية، وقال: “لدينا عشرات الحالات الخطرة التي تستوجب الرعاية السريرية”.