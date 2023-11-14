وكيل تعليم جنوب سيناء يستقبل خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 مدير

استقبل محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، خريجي الدفعة الأولى للمبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة وذلك بمقر ديوان المديرية بطور سيناء.

وخلال لقائه بهم رحب وكيل الوزارة بخريجي المبادرة الرئاسية بالمحافظة وعددهم (6) مدير وأشار وكيل الوزارةإلى أن خريجي المبادرة الرئاسية تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من المعلمين الشباب الأكفاء مضيفا أنه تم منح الخريجين برنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي مؤكدا أنهم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وأكد وكيل الوزارة أنه وجه مديري الإدارات بتقديم كافة سبل الدعم لخريجي المبادرة الرئاسية (1000 مدير) ومنحهم تجربة ناجحة وداعمة لهم.

وكرم وكيل الوزارة الخريجين تقديراً لاجتيازهم برنامجي القيادة التربوية والأمن القومي وذلك المبادرة الرئاسية لتدريب (1000 مدير).

شهد اللقاء سلوى الشيخ مدير التعليم العام بالمديرية وخريجو المبادرة بالمحافظة هم: أسامة عبد الجواد باهي وهاني السيد عبده ورغدة محمد توفيق و سوزان سالم عبد الحميد و أحمد عبد الله محمد و محمد سعد طالب عياط.

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