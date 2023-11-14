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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة بالخليفة

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمين بالاتجار في المخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت النيابة بعرض المضبوطات على الطب الشرعي، وتحريز الأسلحة، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي، ووجهت لهم تهم الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط "عاطل"، و"ميكانيكى" لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم النيابة التى قررت ما تقدم.

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