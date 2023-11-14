ads
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

دفن جثامين 170 شهيدًا بمقبرة جماعية في ساحة مجمع الشفاء الطبي بغزة

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دُفنت جثامين 170 شهيدًا بمقبرة جماعية، اليوم الثلاثاء، في ساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، لصعوبة دفنها منذ السبت الماضي، بسبب الحصار الذي فُرض عليه من جميع الجهات.
وأفادت مصادر طبية بأن مواطنين وطواقم طبية وإدارية تطوعوا لحفر قبر جماعي في ساحة المجمع، وتمكنوا من دفن 170 من جثامين الشهداء، الذين ارتقوا خلال حصار قوات الاحتلال وقصفها لمجمع الشفاء ومحيطه على مدار أربعة أيام.
وأشارت المصادر إلى أن جثامين الشهداء التي منع الاحتلال دفنها أو الوصول إليها منذ أكثر من 4 أيام قد تحللت في ساحة المستشفى، وتعرضت للنهش من الكلاب الضالة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تمنع أكثر من 200 عائلة في محيط مجمع الشفاء من الحركة، أو الخروج من منازلهم.
كما تحاصر دبابات الاحتلال أكثر من 100 من المرضى والطواقم الطبية في مستشفى الحلو بمدينة غزة.

فلسطين إسرائيل مقبرة جماعية مجمع الشفاء الطبي