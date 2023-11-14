متحدث الزمالك يكشف أسباب تفاوت عقوبة فتوح وصبحي والزناري

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أسباب تفاوت عقوبة ثلاثي فريق الكرة الأول بالنادي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقال متحدث الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، إن التفاوت في العقوبات بين الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى بسبب وجود مسببات قانونية، وكل لاعب له حالة قانونية بناءً على التقرير المقدم من الشئون القانونية بالنادي.

وأشار سالم، إلى أن القرارات التي أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في اجتماعه بشأن الثلاثي أحمد فتوح، محمد صبحي، ومصطفى الزناري "نهائية" ولا رجعة فيها، وتم اتخاذها بناءً على تحقيقات اللجنة القانونية بالنادي.

وأكد أن اختلاف العقوبة وقيمة الغرامة المالية حسب خطأ كل لاعب، لكن في نهاية الأمر جميعهم أخطأوا بحق الزمالك وجماهيره نظرًا لخروجهم من معسكر الفريق ليلة مباراة زد ، وبعد نهاية الإيقاف سيعودون للمشاركة في المباريات لكن قرار البيع نهائي.