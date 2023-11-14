الأمم المتحدة: استشهاد 32 مريضا بينهم 3 أطفال مبتسرين في مستشفى الشفاء

ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة،أن "32 مريضا من بينهم ثلاثة أطفال مبتسرين قد توفوا في مستشفى الشفاء منذ 11 نوفمبر بعد انقطاع التيار الكهربائي ووسط ظروف مزرية، وأنه اعتبارا من منتصف ليل 12 و13 نوفمبر يعتقد أن حوالي 600-650 مريضا داخليا، ومن 200 إلى 1500 نازح داخليا لا يزالون في المستشفى".

وأضاف المكتب الأممي- في بيان - أن جميع المستشفيات في مدينة غزة والشمال أصبحت خارج الخدمة باستثناء مستشفى واحد؛ وذلك بسبب نقص الطاقة والمواد الاستهلاكية الطبية والأكسجين والغذاء والماء، بالإضافة إلى القصف والقتال في محيطها.

وأشار إلى أن التقارير تفيد بأن المستشفى الأهلي في مدينة غزة، والذي يستوعب حاليا أكثر من 500 مريض هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى وسط النقص والتحديات المتزايدة.

وتابع: أن من بين المرضى المعرضين لخطر الوفاة بشكل كبير كان هناك 36 طفلا في الحاضنات، وعددا من مرضى غسيل الكلى.

