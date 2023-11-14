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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنا تشارك في ورشة عمل منصة "أيادي مصر"

قنا تشارك في منصة
قنا تشارك في منصة أيادي مصر
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صرح اللواء إشراف الداودى محافظ قنا، بأن وحدة "أيادي مصر" بمحافظة قنا تشارك في ورشة عمل لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، وذلك بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية وذلك في الفترة من  ١٣ إلى ١٦ نوفمبر الجارى، بمشاركة محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) في محافظة الأقصر، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية وما تسهم به في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.  

من جانبه أوضح عبد الرحيم محمد مدير وحدة أيادى مصر، أن وزارة التنمية المحلية أطلقت مشروع أيادي مصر" لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها ، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع شركة أي أسواق مصر لمتابعة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر" للتسويق للحرف اليدوية والتراثية.

اهتمام الدولة المصرية التمكين الاقتصادي للمراة الصناعات الحرفية المجتمعات المحلية المنتجات الحرفية والتراثية