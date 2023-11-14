غدا.. لقاء مع كبير المستشرقين الروس"الكسي فاسيلييف" بالثقافي الروسي في القاهرة

تنظم الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية لقاءا مع كبير المستشرقين الروس الكسي فاسيلييف في السابعة مساء الاربعاء 15 نوفمبر الجاري بمقر المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وذلك حول العلاقات المصرية الروسية وافاق تطورها في المرحلة القادمة في ظل الاحداث العالمية الملتهبة حاليا .

وجدير بالذكر ان الكسي فاسيلييف عمل مبعوثا خاصا للرئيس الروسي في افريقيا والشرق الاوسط لمدة 30 عاما وهو مؤرخ ومستشرق معروف ويتحدث اللغة العربية بطلاقة وله مئات المقالات حول العلاقات الروسية العربية ، وله ايضا مجموعة كبيرة من الكتب الهامة التى حققت نجاحا كبيرا عند اصدارها مثل كتاب تاريخ العربية والسعودية ، وكتاب مصر والمصريون .

من جانبه، أشار شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ان زيارة عميد المستشرقين الروس الي مصر تعد حدثا ثقافيا هاما يجب استثمارة، وأن البروفيسور فاسيلييف عاشق لمصر ويحرص على زيارتها من وقت لاخر.

وأضاف جاد لقد ادهشني هذا الحب الكبير من جانب كبير المستشرقين الروس لمصر عندما قابلته في موسكو مؤخرا وقال لى " لا اصدق انني لم ازور مصر منذ 5 سنوات وهذا لم يحدث من قبل " .