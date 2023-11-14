للمرة الثالثة.. حملة السيسي تلتقي بالمصريين في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس

التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددا من جاليات المصريين في الخارج عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور نصر مطر المنسق العام لحملة "مواطن بالخارج".

وفي بداية اللقاء عبر رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عن سعادته وترحيبه بالسادة المشاركين في اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، موضحاً أن ملف المصريين في الخارج هو بؤرة اهتمام الدولة المصرية، وأن السيد المرشح دائماً ما يؤكد على هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التي حققها في هذا الملف من بينها مبادرة الموقف التجنيدي المصريين في الخارج وإنشاء وزارة الدولة للمصريين بالخارج، مشيداً بدور المصريين في الخارج في العمل على توعية المواطنين المصريين بالخارج بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال اللقاء، تلقى المستشار محمود فوزي عددا من الأسئلة الشائعة حول تصويت المصريين في الخارج وقدم لها الإجابات المطلوبة.

ومن جانبهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم التي تخص ملف المصريين في الخارج، مشيدين بما حققته الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وبرئاسة السيد المرشح ليس فقط في ملف المصريين بالخارج وإنما في جميع الملفات والقطاعات، مؤكدين على المشاركة في الانتخابات المقبلة لأنها واجب وطني.

جدير بالذكر أنه شارك في اللقاء ممثلون للجاليات المصرية في عدد من دول العالم من بينهم: الكويت، قطر، البحرين، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، عمان، الأردن، روسيا، استراليا، السويد، رومانيا، سويسرا، هولندا، كندا، النمسا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا.