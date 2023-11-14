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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير عسكري: فتح جبهة جديدة لإسرائيل في جنوب لبنان لن يكون مناسبا لحلفائها

محمد زكي الألفي
محمد زكي الألفي
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قال اللواء الدكتور محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ ما يحدث في جنوب لبنان ردع تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من تطوير الاشتباكات كي يتفرغ إلى غزة تماما من أجل تحقيق أهدافه الذي لم يحققه حتى الآن وفشل فيه فشلا ذريعا. 

وأضاف "الألفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن فتح جبهة جديدة لإسرائيل استنزاف آخر لقدرات وإمكانيات الجانب الإسرائيلي في هذا الاتجاه، وهذا الأمر لن يكون مناسبا للحلفاء مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع، أن الحسابات الداخلية في لبنان تستبعد الدخول في مواجهات مع إسرائيل، ولكن الجانب الإسرائيلي سيستخدم القوات الجوية من اجل تحطيم البنية التحتية والفوقية في العاصمة بيروت، ولكن عمله الرئيسي سيكون في اتجاه الجنوب حيث يوجد حزب الله الذي يمتلك من الأسلحة التي يمكنها التأثير في الجانب الإسرائيلي تأثيرا موجعا، وهو ما سيدفع إسرائيل إلى التفكير جيدا قبل تنفيذ أي عملية.

دولة الاحتلال الإسرائيلي غزة لبنان الولايات المتحدة الأمريكية القوات الجوية