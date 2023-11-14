الأمم المتحدة: تمديد السماح باستخدام معبري "باب السلام" و"الراعي" في سوريا لثلاثة أشهر

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الحكومة السورية مددت تصريحها للأمم المتحدة باستخدام معبري (باب السلام) و(الراعي)؛ لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود من جنوب تركيا إلى شمال غرب سوريا، لمدة ثلاثة أشهر، حتى 13 فبراير 2024.

وأكد ستيفان دوجاريك ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الثلاثاء/ ـ أن العمليات عبر الحدود تظل بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سوريا، وأن الأمم المتحدة وشركاءها تصل كل شهر في المتوسط إلى حوالي 2.5 مليون شخص من خلال تقديم خدمات المساعدة والحماية الحيوية.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، أنه حتى الآن في هذا العام، عبرت أكثر من 4200 شاحنة تحمل مساعدات الأمم المتحدة من تركيا إلى شمال غرب سوريا باستخدام معابر (باب الهوا) وباب (السلام) و(الراعي).. كما تم إكمال أكثر من 260 مهمة عبر الحدود من قِبل موظفي الأمم المتحدة.

