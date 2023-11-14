خاص.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع التوأم لقيادة الفريق

كشف مصدر مسؤل داخل نادي الزمالك، أن هناك اتجاها للإبقاء على معتمد جمال ومنحه كافة الصلاحيات لقيادة الفريق لنهاية الموسم في حالة تعثر المفاوضات مع مدرب أجنبي.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته الخاصة للبوابة نيوز، أن ملف المدير الفني المصري مطروح أيضا وتحت الدراسة وهناك أكثر من اسم في الصورة تحسباً لفشل التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأفصح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن التوأم حسام وإبراهيم حسن خارج الصورة ولا توجد نية للتفاوض معهما في هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها فريق الكرة.

وكان مجلس الزمالك قد اجتمع أمس برئاسة حسين لبيب لمناقشة بعض الملفات المهمة واتخاذ ما يلزم لتعديل مسار فريق كرة القدم بالنادي.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك ما يلي من قرارات:

- إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر.

- خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح و20% من مستحقات محمد صبحي، و15% من مستحقات مصطفى الزناري.

- إخطار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار، واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع.

- إنشاء مؤسسة خيرية تابعة لنادي الزمالك تتولى تقديم الدعم والرعاية لكافة قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق باتخاذ الخطوات التنفيذية.

- سبق إخطار المدرب خوان كارلوس أوسوريو بتوجيه الشكر له وإنهاء عقده وفقاً للإجراءات المقررة، وتم دعوته للحضور لتسوية مستحقاته ولم يحضر، ولذلك تم إخطاره عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم وتحديد موعد معه الثلاثاء بالمشرفين على الكرة من أجل هذا الأمر.

- سحب قرار مجلس الإدارة الصادر بالجلسة العادية رقم 20 بتاريخ 18-4-2023 الممتدة بتاريخ 27-4-2023 في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه منح السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق الرئاسة الشرفية وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنة عليا للاشتراكات والشؤون القانونية برئاسته وتفويضه في اختصاصتها وما يترتب على ذلك من أثار.

- التأكيد على مخاطبة السيد الأستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق بتكليف من يلزم لاستلام ما يكون له من متعلقات شخصية بالنادي.

- لم يتم طرح أو مناقشة أي موضوع يتعلق بمدير فني أجنبي أو مصري للفريق الأول لكرة القدم، وتم تجديد الثقة في الكابتن معتمد جمال كقائم بأعمال المدير الفني.

- الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بدولة الإمارات العربية المتحدة.



- تم تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية بالنادي تعرض على المجلس خلال شهر.

- الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.