ثقافة القليوبية تلقي الضوء على أهم آثار المحافظة وأهمية ترشيد الاستهلاك

شهد فرع ثقافة القليوبية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، عقد بيت ثقافة سنديون محاضرة لطلاب المدرسة الإعدادية بنين بسنديون، حول آثار محافظة القليوبية، تحدث بها عزت شريف -مدير عام بالمعاش بوزارة السياحة والآثار- عن أهم الآثار التاريخية في المحافظة ومنها قصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة أو قصر الوالي والمبني على مساحة 59 فدانا في عهد محمد علي باشا وتم البناء في العام 1809م، ومن تصميم المعماري الفرنسي باسكال كوست، وأضاف أن الحكومة المصرية أولت القصر أهمية كبرى خلال السنوات القريبة الماضية حيث تم ترميمه وافتتح للجمهور كأهم المازرات التاريخية بالقليوبية.

كما تحدث عن القناطر الخيرية وفكرة إنشائها وأهميتها في تنظيم عمليات الري والحفاظ على مياه النيل، وتطرق في الحديث لتل أتريب بمدينة بنها وتل اليهودية بشبين القناطر وغيرها من آثار المحافظة من عصور مختلفة.

نظمت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وضمن خطة فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، كما أعد بيت ثقافة طوخ، محاضرة حول ترشيد الاستهلاك والأزمة الاقتصادية، للشاعر والكاتب سليمان الزهيري، والذي تناول تعريف مفهوم ترشيد الاستهلاك والسعي نحو بناء اقتصادي قائم على التصنيع والتصدير والعمل على خفض معدلات الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستهلاكية سعيا إلى بناء اقتصادي قوي.

وتحدث "الزهيري" عن الأزمة الاقتصادية وأسبابها والضرورات التي ألجأت العالم إلى مراجعة أوضاعه الاقتصادية قبل الأزمة وبعدها، وعن زيادة أسعار الحبوب والغذاء والمواد البترولية وعن أبعاد هذه الأزمة وطرق تفاديها وبرامج الدولة المصرية في مراجعة الملف الاقتصادي تفاديا لتفاقم الوضع الداخلي، ثم استقبلت أسئلة الحضور في ختام المحاضرة حول أهم النقاط التي تناولتها.