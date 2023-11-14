العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك شمالي البلاد

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مقتل 3 إرهابيين من تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال المتحدث - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء- إنه "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت القوات عملية نوعية في وادي زغيتون ضمن محافظة كركوك، أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين من تنظيم (داعش) الإرهابي".

وأضاف أن "هذه العملية، جاءت بإسناد من طيران الجيش الذي أجهز على الإرهابي الأول، أما المجرم الثاني فكان يرتدي حزامًا ناسفًا، وبعد محاصرته فجر نفسه بعد الاشتباك معه، فيما تمت محاصرة الإرهابي الثالث في إحدى المنازل المهجورة، وكان يحمل مجموعة من القنابل اليدوية، حيث تم الاشتباك معه أيضًا وقتله".

وتشن القوات الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات نوعية لملاحقة بقايا خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في ربوع البلاد كافة.