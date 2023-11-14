بالفيديو.. وزير شئون الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تماطل في وقف إطلاق النار بغزة لمدة 5 أيام

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن حماس أعلنت منذ فترة طويلة أنها مستعدة للإفراج عن الأسرى المدنيين ومزدوجي الجنسية وأصحاب الجنسيات الأجنبية، ولكن الجانب الإسرائيلي يماطل لأن هناك ضغوطا من الجيش الإسرائيلي بألا تمنح غزة وقفًا لإطلاق النار لمدة 5 أيام.

وأضاف "العجرمي" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الجانب الإسرائيلي يعتقد أن هذه الفترة ستؤدي لترتيب صفوف المقاومة الفلسطينية وصعوبة في استئناف العمليات العسكرية بكامل زخمها وربما يؤدي لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في إعطاء جيش الاحتلال مزيدا من الوقت للسيطرة على قطاع غزة ومواصلة ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، موضحًا أن هناك ضباط أمريكيين يقدمون المشورة لإسرائيل، وأن مجرمي حرب يشرفون على العملية العسكرية ضد القطاع.

وتابع أن هناك اتفاقا عربيا لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وأردف، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن الولايات المتحدة في وضع صعب أمام الرأي العام المحلي والعالمي، منوهًا أن الإدارة الأمريكية تتبنى هدنا إنسانية مؤقتة وليس وقفا تاما لإطلاق النار.