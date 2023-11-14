بالصور.. وفد من اليونيك في ضيافة قصر ثقافة بني سويف لتفقد مشروع دوائر الإبداع 3

زار وفد من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية لمتابعة فعاليات مشروع دوائر الإبداع “كريتيف سيركلز3” الذى يقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية (اليونيك) ويتوجه فى نسخته الحالية إلى تنمية مهارات المدير الثقافى فى شمال الصعيد بدأ بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

وتكون الوفد من إيزابيلا بوماريتو مدير البرامج الثقافية وريم فؤاد مسئولة التواصل والعلاقات العامة ورامي دسوقي المدير المالي والإداري باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وقد استقبلهم بقصر ثقافة بني سويف محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورشا الفقي مدير عام التنظيم ورشا عبد المنعم مدير إدارة التدريب وأحمد خليفة مدير فرع ثقافة بني سويف، حيث تجولوا فى القصر وتعرفوا على الخدمات التى يقدمها.

ثم تفقدوا التدريبات المقامة فى إطار مشروع دوائر الإبداع وتناقشوا مع المتدربين كما حضروا جانب من محاضرة التمويل وتدبير الموارد للمشروعات الثقافية التي حاضر فيها المخرج والكاتب أحمد العطار رئيس ستوديو عماد الدين ومهرجان دى كاف للفنون الأدائية وتضمنت آليات البحث عن جهات التمويل وكيفية صياغة طلبات التمويل والدعم والتعريف بالفنون البديلة وكيفية إيجاد مصادر لتمويلها.

وفى نهاية الجولة، شاهدوا الأعمال اليدوية التى يصنعها ذوى الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الأستاذة عزة عبد الظاهر مسئولة التمكين الثقافي بفرع ثقافة بني سويف، كما شاهدوا عرضا فلكلوريا للتنورة بصحبة المزمار الصعيدى من فرق القصر تحت إشراف الفنان وائل عيد.