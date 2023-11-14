"الاتحاد الأوروبي" و"غرب البلقان" تبحث تعزيز الشراكة في الشئون الخارجية والأمنية

بحث الاتحاد الأوروبي وممثلون من دول غرب البلقان، اليوم /الثلاثاء/ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالي الشئون الخارجية والأمنية.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، بعد انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان برئاسة الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وتطرق المشاركون في الاجتماع، بحسب البيان، إلى آخر التحديات الأمنية المشتركة على خلفية التهديدات الأمنية العالمية والإقليمية المستمرة.. حيث شدد بوريل على أهمية الوحدة والتعاون القوي مع شركاء غرب البلقان؛ لبناء القدرة على الصمود وتعزيز السلام والاستقرار في القارة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعول على الدول المرشحة كشركاء موثوقين في السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالتوافق مع قرارات الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات.

وذكر البيان أن الاجتماع كان بمثابة الفرصة لتبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهها المنطقة ومستقبلها الأوروبي في وقت اكتسب فيه ملف سياسة توسعة الاتحاد الأوروبي زخمًا جديدًا لاسيما في أعقاب اعتماد تقارير التوسعة الصادرة عن المفوضية مؤخرًا، والتي تُقيم مدى التقدم الذي أحرزه كل شريك على مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد بوريل - خلال الاجتماع - دعم الاتحاد الأوروبي القوي والمستمر والسياسي والفني والمالي لجميع الدول المرشحة لمساعدتها على تعزيز الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، مشيرا إلى أنه ينبغي لخطة النمو الجديدة لدول البلقان - والتي تم اعتمادها الأسبوع الماضي - أن تمكن الشركاء من تكثيف الإصلاحات والاستثمارات لتسريع وتيرة عملية التوسع ونمو اقتصاداتهم بشكل كبير.

