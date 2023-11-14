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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس البرازيلي يستقبل 32 من مواطني بلاده بعد إجلائهم من قطاع غزة

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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استقبل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا 32 من مواطني بلاده تمكنت حكومته من إجلائهم من قطاع "غزة" هذا الإسبوع، وذلك بعد شهر كامل من المفاوضات. 
وذكرت قناة "فرنسا- 24" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن دا سيلفا استقبلهم في قاعدة "برازيليا" الجوية بعد رحلة جوية استمرت قرابة يوم كامل، مشيرة إلى أنه رحب بالمواطنين العائدين بحرارة وأعرب عن دعمه للبرازيليين الذين لا يزالون يتواجدون في قطاع "غزة".
وأدان الرئيس البرازيلي قتل المدنيين في قطاع "غزة"، قائلا: "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العنف الوحشي وغير الإنساني ضد الأبرياء".
يشار إلى أن هؤلاء البرازيليين قد عبروا معبر رفح بين قطاع "غزة" ومصر أمس الأول (الأحد) وتم نقلهم إلى القاهرة، حيث استقلوا طائرة رئاسية من طراز "إمبراير"، وعادوا إلى وطنهم عبر المرور بمدينة "لاس بالماس" بإسبانيا.
 

الرئيس البرازيلي قطاع غزة