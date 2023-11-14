ads
الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إقلاع الطائرة الإغاثية السعودية السادسة متجهة إلى مطار العريش لإغاثة غزة

مطار العريش
مطار العريش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مطار العريش الدولي، وعلى متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طنًا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفي إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
 

الطائرة الإغاثية السعودية مطار العريش غزة