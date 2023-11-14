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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 24 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثمانية أشخاص من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، وآخر من "بيت لحم" الواقعة إلى الشمال من الخليل وإلى الجنوب من "القدس" التي اعتقل منها ستة أشخاص. 
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة "بيت ريما" ومُخيم "الجلزون" في مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من "قلقيلية"، وواحد من "جنين"، واثنين من "نابلس" شمالًا. 
 

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين