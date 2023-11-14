وزيرة أمريكية: النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أهمية احتواء النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية؛ كي لا يتمدد ويتحول إلى نزاع إقليمي في المنطقة ويشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.

وقالت يلين ـ في تصريح لها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء "من المهم العمل وبذل كل الجهود الممكنة لاحتواء النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حتى لا يصبح نزاعا إقليميا أوسع".. مضيفة "في حال تحول النزاع الجاري إلى حرب إقليمية، فقد يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي".

من ناحية أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، سيتوجه هذا الأسبوع إلى منطقة الخليج العربي؛ لتعزيز جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في اليمن.

وذكرت الوزارة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتأمين حل سلمي للصراع في اليمن.. مضيفة:"نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لدعم جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتخفيف المعاناة الهائلة التي سببها الصراع".

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فمن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص خلال زيارته مع مسئولين يمنيين وسعوديين وعمانيين وإماراتيين وغيرهم من الشركاء الدوليين؛ لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة الأمم المتحدة، مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين.

ومن المنتظر أن يؤكد ليندركينج أن هذه هي لحظة الفرصة لليمنيين؛ لإنهاء الصراع في اليمن والتحرك نحو السلام، وسط مخاطر بأن يهدد الصراع الإقليمي الأوسع نطاقا بتقويض السلام في اليمن.