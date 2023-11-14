استشهاد شاب فلسطيني خلال اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي بمخيم طولكرم

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بوجود اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، مما أدى إلى استشهاد شاب برصاص الاحتلال.

فيما أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، بحسب وكالة أنباء فلسطين الرسمية، منذ قليل، عن استشهاد الشاب وليد نسيم مصيعي، 26 عامًا، برصاص الاحتلال في طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة والمخيم إلى 6 شهداء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة لليوم الـ 38 على التوالي، والذي نتج عنه وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.