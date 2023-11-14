الخميس.. فعاليات فنية بالغربية ضمن احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة

يشهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، يوم الخميس المقبل، إقامة فعاليات تثقيفية وأنشطة فنية، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعيد الطفولة، والذي يوافق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

في السياق يقيم قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا يوما ثقافيا وفنيا للأطفال، يتضمن عددا من الفقرات التثقيفية والترفيهية، حيث تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض للفن التشكيلي لعدد من المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، يعقبه عقد محاضرة للدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس للحديث حول "طرق التربية الحديثة وصناعة الأجيال"، فيما تختتم فعاليات اليوم بفقرات ترفيهية ومسرح للعرائس المتحركة.

هذا ومن المقرر أن يقيم قصر ثقافة طنطا، مساء الخميس المقبل، حفلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية لغناء عدد من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال احتفالا بهذه المناسبة، فيما يستضيف النادي الرياضي لمدينة كفر الزيات عرضا فنيا لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، بحضور الأطفال وأعضاء النادي.